Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 100.85 - 102.35

В Кыргызстане самых образцовых матерей отметили наградами (фото)

176  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

День матери, который сегодня отмечается в стране, стал уже доброй традицией. В Кыргызстане этот праздник был учрежден в 2012 году.

А накануне Конгресс женщин провел вечер, посвященный Дню матери под девизом "Мать - живая душа мира". Этот праздник, по мнению женщин-матерей, приехавших из всех регионов страны, стал большим и значимым событием в Кыргызстане. 49 из них были вручены медали Конгресса женщин Кыргызстана "Орноктуу эне" ("Примерная, образцовая мать") и международная - за "За лидерство".

И, как всегда, зал Национального центра детства и юношества "Сейтек", где состоялось торжество, утопал в цветах и в добрых пожеланиях. Их преподносили, говорили виновницам торжества мужья, дети, внуки.

Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин Кыргызстана, отметила: "Жизнь каждой матери - удивительная история, в которой сплетены беззаветная любовь к детям и бессонные ночи, тревога за будущее детей и гордость за их успехи. Они - незаурядные личности, дарящие радость и любовь, помогающие всем в жизни своими решениями и трудом, стремящиеся сделать наш мир лучше. Кстати, в Кыргызстане с начала 2000 годов отмечается увеличение рождаемости. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет 23–24 года".

Кыргызстан в этом году вошел в 100 самых счастливых стран мира, заняв в рейтинге 67 место, а среди стран бывшего Союза – седьмое. Рейтинг стран мира по индексу счастья людей представили эксперты ООН в новом докладе The World Happiness Report. На вопрос, в чем заключается счастье, кыргызстанцы ответили, в здоровье близких и благополучии семьи. То есть в системе ценностей граждан нашей страны семья, дети по-прежнему занимают главное место.

Из-за пандемии на этот раз на празднике было меньше гостей, чем в предыдущие годы. Но многие прислали свои поздравления. Например, в теплом послании чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики госпожи Ду Дэвэнь говорится: "Милые мамы, от имени посольства и от себя лично искренне поздравляю вас с уникальным праздником – Днем матери. Каждая из нас воспитывает в своих детях светлые чувства – любовь к Родине, толерантность, честность, уважение к старшим. Что, безусловно, сказывается на нравственном состоянии общества. Желаю, чтобы в каждой вашей семье царили покой и любовь. И хочу подчеркнуть, что отношения между нашими странами развиваются и углубляются благодаря обеим сторонам, в том числе и женщинам двух стран. Мы убеждены, что матери Китая и Кыргызстана будут и впредь поддерживать друг друга".

Награждения чередовались с выступлениями известных певцов, пришедших, чтобы поздравить женщин с Днем матери, танцевальных коллективов центра "Сейтек".

По словам Замиры Акбагышевой, более полумиллиона кыргызстанок являются членами Конгресса женщин, в том числе и награжденные. Многие из них совмещают домашние и служебные дела. Конгресс сейчас осуществляет большой проект "Образованная женщина - образованная страна". На курсах по разным направлениям - от компьютерных технологий до бизнес–планирования и дизайнерского мастерства прошли обучение сотни кыргызстанок. Их стремление к образованию очень большое. Они поняли, что полученные знания реально помогают им в жизни - одним устроиться на работу, другим - начать свое дело, третьим - продолжить обучение по этой программе. Да и просто стать увереннее в жизни, самоутвердиться. Образование меняет женское лицо страны.

- Мы, женщины, несем ответственность и за воспитание, и образование детей, пытаемся улучшить нашу жизнь, своей семьи и тем самым вносим вклад в благополучие страны. А знания позволяют сделать его еще весомее. Хотя главное все–таки не то, работает или не работает женщина, а то, что для нее в этой жизни ценно. Сказано ведь: где сокровище ваше, там и сердце ваше, а сокровище для каждой из нас - это дети, семья, - продолжает Замира Акбагышева. – И эти медали мы вручаем своим подругам по праву, поскольку кыргызстанки всегда были и остаются активными членами нашего общества: и домашний очаг хранят, и без дела никогда не сидят, а самое главное – всю свою материнскую любовь отдают своим сыновьям и дочерям. И эти прекрасные букеты, подаренные им, подтверждают мои слова.

Кстати, в республике на 1 января 2021 года, по данным Нацстаткома, насчитывалось 3 миллиона 343 тысячи женщин, или 50,4 процента от общей численности населения.

В 2020 году около 158 тысяч женщин республики стали мамами. Из них почти 27 процентов впервые испытали радость материнства, а около 35 процентов, или почти каждая третья женщина, - во второй раз. Мамами четырех и более детей являются 13 процентов, или почти каждая восьмая женщина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401075
Теги:
награда, Бишкек, Кыргызстан, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  