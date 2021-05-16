В Кыргызстане самых образцовых матерей отметили наградами (фото)

День матери, который сегодня отмечается в стране, стал уже доброй традицией. В Кыргызстане этот праздник был учрежден в 2012 году.

А накануне Конгресс женщин провел вечер, посвященный Дню матери под девизом "Мать - живая душа мира". Этот праздник, по мнению женщин-матерей, приехавших из всех регионов страны, стал большим и значимым событием в Кыргызстане. 49 из них были вручены медали Конгресса женщин Кыргызстана "Орноктуу эне" ("Примерная, образцовая мать") и международная - за "За лидерство".

И, как всегда, зал Национального центра детства и юношества "Сейтек", где состоялось торжество, утопал в цветах и в добрых пожеланиях. Их преподносили, говорили виновницам торжества мужья, дети, внуки.

Замира Акбагышева, президент Конгресса женщин Кыргызстана, отметила: "Жизнь каждой матери - удивительная история, в которой сплетены беззаветная любовь к детям и бессонные ночи, тревога за будущее детей и гордость за их успехи. Они - незаурядные личности, дарящие радость и любовь, помогающие всем в жизни своими решениями и трудом, стремящиеся сделать наш мир лучше. Кстати, в Кыргызстане с начала 2000 годов отмечается увеличение рождаемости. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет 23–24 года".

Кыргызстан в этом году вошел в 100 самых счастливых стран мира, заняв в рейтинге 67 место, а среди стран бывшего Союза – седьмое. Рейтинг стран мира по индексу счастья людей представили эксперты ООН в новом докладе The World Happiness Report. На вопрос, в чем заключается счастье, кыргызстанцы ответили, в здоровье близких и благополучии семьи. То есть в системе ценностей граждан нашей страны семья, дети по-прежнему занимают главное место.

Из-за пандемии на этот раз на празднике было меньше гостей, чем в предыдущие годы. Но многие прислали свои поздравления. Например, в теплом послании чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики госпожи Ду Дэвэнь говорится: "Милые мамы, от имени посольства и от себя лично искренне поздравляю вас с уникальным праздником – Днем матери. Каждая из нас воспитывает в своих детях светлые чувства – любовь к Родине, толерантность, честность, уважение к старшим. Что, безусловно, сказывается на нравственном состоянии общества. Желаю, чтобы в каждой вашей семье царили покой и любовь. И хочу подчеркнуть, что отношения между нашими странами развиваются и углубляются благодаря обеим сторонам, в том числе и женщинам двух стран. Мы убеждены, что матери Китая и Кыргызстана будут и впредь поддерживать друг друга".

Награждения чередовались с выступлениями известных певцов, пришедших, чтобы поздравить женщин с Днем матери, танцевальных коллективов центра "Сейтек".

По словам Замиры Акбагышевой, более полумиллиона кыргызстанок являются членами Конгресса женщин, в том числе и награжденные. Многие из них совмещают домашние и служебные дела. Конгресс сейчас осуществляет большой проект "Образованная женщина - образованная страна". На курсах по разным направлениям - от компьютерных технологий до бизнес–планирования и дизайнерского мастерства прошли обучение сотни кыргызстанок. Их стремление к образованию очень большое. Они поняли, что полученные знания реально помогают им в жизни - одним устроиться на работу, другим - начать свое дело, третьим - продолжить обучение по этой программе. Да и просто стать увереннее в жизни, самоутвердиться. Образование меняет женское лицо страны.

- Мы, женщины, несем ответственность и за воспитание, и образование детей, пытаемся улучшить нашу жизнь, своей семьи и тем самым вносим вклад в благополучие страны. А знания позволяют сделать его еще весомее. Хотя главное все–таки не то, работает или не работает женщина, а то, что для нее в этой жизни ценно. Сказано ведь: где сокровище ваше, там и сердце ваше, а сокровище для каждой из нас - это дети, семья, - продолжает Замира Акбагышева. – И эти медали мы вручаем своим подругам по праву, поскольку кыргызстанки всегда были и остаются активными членами нашего общества: и домашний очаг хранят, и без дела никогда не сидят, а самое главное – всю свою материнскую любовь отдают своим сыновьям и дочерям. И эти прекрасные букеты, подаренные им, подтверждают мои слова.

Кстати, в республике на 1 января 2021 года, по данным Нацстаткома, насчитывалось 3 миллиона 343 тысячи женщин, или 50,4 процента от общей численности населения.

В 2020 году около 158 тысяч женщин республики стали мамами. Из них почти 27 процентов впервые испытали радость материнства, а около 35 процентов, или почти каждая третья женщина, - во второй раз. Мамами четырех и более детей являются 13 процентов, или почти каждая восьмая женщина.