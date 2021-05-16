Глава МИД КР встретился с послом США в связи с завершением его дипмиссии

15 мая состоялась встреча Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с Послом США Дональдом Лу в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Министр Руслан Казакбаев поздравил Посла Дональда Лу с назначением на высокий пост помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

На встрече подведены итоги взаимодействия сторон в последние годы, обсуждены перспективные направления сотрудничества, график предстоящих двусторонних контактов. Положительно оценен ход переговоров по проекту базового соглашения о сотрудничестве.

​Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества между правоохранительными органами сторон.

​Министр Руслан Казакбаев пожелал Послу Дональд Лу доброго пути и успехов на новой должности в деле дальнейшего укрепления взаимовыгодного кыргызско-американского сотрудничества.