Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 100.85 - 102.35

Глава МИД КР встретился с послом США в связи с завершением его дипмиссии

154  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 мая состоялась встреча Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с Послом США Дональдом Лу в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Министр Руслан Казакбаев поздравил Посла Дональда Лу с назначением на высокий пост помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

На встрече подведены итоги взаимодействия сторон в последние годы, обсуждены перспективные направления сотрудничества, график предстоящих двусторонних контактов. Положительно оценен ход переговоров по проекту базового соглашения о сотрудничестве.

​Стороны также коснулись вопросов региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества между правоохранительными органами сторон.

​Министр Руслан Казакбаев пожелал Послу Дональд Лу доброго пути и успехов на новой должности в деле дальнейшего укрепления взаимовыгодного кыргызско-американского сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401089
Теги:
МИД, посольство, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  