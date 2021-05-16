Кыргызстанец вновь стал лауреатом премии СНГ "Звезды Содружества"

Совет по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2020 год. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Данной премии, как отметили в МФГС, ежегодно удостаиваются их представители за "наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом". Лауреаты определяются в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 номинантов из девяти стран. Решением жюри премии присуждены девяти соискателям.

Лауреатами премии "Звезды Содружества" за 2020 год стали оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Беларусь), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев (Кыргызстан), президент Национальной академии наук, академик Ион Тигиняну (Молдова), ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов (Россия), директор института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).

По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции. В этом году он должен состоятся осенью в Узбекистане.

В минувшие годы премия "Звезды Содружества" (она была учреждена в 2009–м) вручалась из числа кыргызстанцев писателю и драматургу Султану Раеву, директору Бишкекского научно–исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбеку Джумабекову, народному артисту КР Ибрагиму Жунусову, экс–президенту Национальной академии наук Кыргызстана Шарипе Жоробековой, народному художнику КР Юристанбеку Шыгаеву, вице–президенту Азиатско– Тихоокеанского отделения Всемирного ремесленного совета Динаре Чочунбаевой, директору Института теоретической и прикладной математики Алтаю Борубаеву, литературоведу, исследователю кыргызского фольклора, эпоса "Манас" и творчества Чингиза Айтматова Абдылдажану Акматалиеву, народному писателю Мару Байджиеву, профессору кафедры химии Кыргызского государственного университета Адылбеку Молдошеву.