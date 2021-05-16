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Бишкексвет в деле: освещена Карагачевая роща и не только

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- Оксана Гут
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Сотрудники городских служб продолжают работу по благоустройству столицы, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" осветило Карагачевую рощу Свердловского района.

Теперь на территории озер "Комсомольское" и "Пионерское" всегда светло.

Столичные осветители установили 56 железных опор наружного освещения и 4 железобетонных, 78 светодиодных светильников, протянуто 600 метров самонесущего изолированного провода, а под землей проложено 1300 метров линий электропередач.

Отметим, что весь материал изготовлен в собственном цехе предприятия. Каждая опора оригинальна, ведь выполнена вручную специалистами Бишкексвета.

В это же время ведутся работы по установке уличного освещения в микрорайоне "Аламедин-1". Вдоль канала по улице Манасчи Сагымбая появилось 17 опор, устанавливаются светильники, под землей прокладываются линии электропередач.

Осветительные работы продолжаются.

Если на вашей улице вдруг стало темно, для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: 0312 463 089, 0312 576 351, WhatsApp: 0777 902 115, 0702 805-756.


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URL: https://www.vb.kg/401092
Теги:
Бишкексвет, Бишкек, Кыргызстан
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