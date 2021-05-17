Летайте в Казахстан вместе с FlyArystan!

Первый лоукостер Казахстана открыл продажу авиабилетов на рейсы из Бишкека в Алматы и Нур-Султан через Туркестан! Туркестан, духовный центр тюркских народов , древнейший город в Центральной Азии!.Мы предлагаем идеальную стыковку в Туркестане в города Алматы и Нур-Султан. Полеты стартуют уже с 31 мая ! Рейсы будут выполняться два раза в неделю на 180местном авиалайнере Эйрбас А320. Билеты уже в продаже в приложении FlyArystan, на сайте flyarystan.com и в местных туристических агентствах! Ловите низкие цены заранее!