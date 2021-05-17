В селе Беловодское в ДТП погиб пешеход

В селе Беловодское Чуйской области водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УОБДД Чуйской области.

Как отмечается, 16 мая 2021 года примерно 05:00 часов по автодороге Бишкек-Ош на 41 км водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

- Пострадавший в ДТП 50-летний пешеход, житель села Беловодское, был доставлен в территориальную больницу, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. В этот же день задержан водитель А уулу Э, 1996 года рождения, житель города Кара-Балта. На данный момент он передан в следственную службу в ОВД Московского района для дальнейшего разбирательства, автомашина марки "Дэу-Лабо" поставлена на штрафстоянку, - проинформировали в УОБДД Чуйской области.