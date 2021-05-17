Вице-премьеры стран ЕАЭС примут решение по общему рынку труда

Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 18 мая. Оно пройдет с участием членов Совета ЕЭК, в который входят заместители глав правительств государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, от Кыргызстана это вице-премьер-министр – министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

Как сообщили в ЕЭК, в частности, ожидается, что члены Совета ЕЭК примут решение о завершении реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Основная идея проекта – создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам Союза.

В рамках проекта предусматривается задействовать существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах этих государств в сфере трудоустройства и занятости. В результате пользователям будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран Союза для поиска работы или подбора персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

Таким образом, отмечают в ЕЭК, проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее одного миллиона, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тысяч и не менее 10 тысяч соответственно. Проект "Унифицированная система поиска "Работа без границ" разработан в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Кроме того, как планируется, Совет ЕЭК проанализирует исполнение положений Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года, утвердит Инструкцию к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС от 3 февраля 2020 года, а также перечень видов юридически значимых действий при регистрации, правовой охране и использовании таких знаков и ставок соответствующих пошлин.

В числе других вопросов повестки дня - внесение изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф ЕАЭС в отношении заготовок газовых бесшовных баллонов, в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, установление ставок ввозных таможенных пошлин в отношении трикотажных полотен машинного и ручного вязания, рассмотрение хода работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза, реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" и проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.