В Бишкеке стартовал женский турнир по волейболу "Дилгир"

В минувшее воскресенье на спортивной арене "Билимкана" в Бишкеке состоялась официальная церемония открытия турнира по волейболу женской волейбольной лиги "Дилгир", в котором примут участие 32 команды.

Общественная организация "Дилгир" - женская волейбольная лига, цель которой популяризация здорового образа жизни и забота о здоровье женщин и детей.

С учетом положительного влияния спорта не только на тело, но и на разум, была и основана 3 года назад женская волейбольная лига, куда вошли женщины старше 35 лет.

Сейчас в женской волейбольной лиге играют многие команды со всей страны. Большинство из них живут в отдаленных районах Кыргызстана.

За прошедших 3 года женская волейбольная лига "Дилгир" провела уже ряд национальных турниров.

"Наша основная цель – развитие женского спорта и пропаганда здорового образа жизни", - сказала основательница лиги Элиза Асилбек.

Женская волейбольная лига "Дилгир" планирует ежемесячно проводить турниры в Бишкеке, в которых могут принять участие все желающие женщины.