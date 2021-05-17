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В Бишкеке стартовал женский турнир по волейболу "Дилгир"

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- Бакыт Басарбек
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В минувшее воскресенье на спортивной арене "Билимкана" в Бишкеке состоялась официальная церемония открытия турнира по волейболу женской волейбольной лиги "Дилгир", в котором примут участие 32 команды.

Общественная организация "Дилгир" - женская волейбольная лига, цель которой популяризация здорового образа жизни и забота о здоровье женщин и детей.

С учетом положительного влияния спорта не только на тело, но и на разум, была и основана 3 года назад женская волейбольная лига, куда вошли женщины старше 35 лет.

Сейчас в женской волейбольной лиге играют многие команды со всей страны. Большинство из них живут в отдаленных районах Кыргызстана.

За прошедших 3 года женская волейбольная лига "Дилгир" провела уже ряд национальных турниров.

"Наша основная цель – развитие женского спорта и пропаганда здорового образа жизни", - сказала основательница лиги Элиза Асилбек.

Женская волейбольная лига "Дилгир" планирует ежемесячно проводить турниры в Бишкеке, в которых могут принять участие все желающие женщины.


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URL: https://www.vb.kg/401116
Теги:
волейбол, гендер, турнир, Кыргызстан
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