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Мутация Covid-19 "черная плесень" зафиксирована в России

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- Виктория Гунгер
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В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной "черной плесенью", которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии. Речь о мукормикозе - редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы (мукормицеты), распространенные повсеместно. Они обитают в почве, их часто выделяют на поверхности гниющих растений и овощей. Об этом пишут "Известия".

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания. Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, а также вторично распространяется в глазницы. На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп, особенно выраженный на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.

Эту проблему нельзя назвать чисто индийской, так как заболевание встречается во всех странах, и Россия не исключение, сообщил "Известиям" заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

"В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо", - сказал ученый.

Однако исключать возможность заражения ряда пациентов нельзя, уточнил он. В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом, отметил специалист. У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета, рассказал Николай Климко. В Индии заболеваемость высока именно из-за большого количества пациентов с этим недугом.


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URL: https://www.vb.kg/401120
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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