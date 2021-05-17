Пусть поля заколосятся: мода на выращивание зерновых возвращается

"Кумтор Голд Компани" помогает джети-огузским фермерам создать семеноводческую базу для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Обычно фермеры Джети–Огузского района неохотно выращивали пшеницу. В юго - восточной части Иссык–Кульской области, вплоть до границы г. Каракола, процветает садоводство. Злаковые до прошлого года здесь были не в чести - на фоне бесперебойных поставок муки из Казахстана заниматься ими было невыгодно и хлопотно.

Однако пандемия COVID–19 все изменила. С мукой возникли проблемы, цены на нее взлетели - мешок продавали аж по две тысячи сомов. В связи с этим местные земледельцы крепко задумались, чтобы начать сеять злаковые и самостоятельно обеспечивать себя хлебом.

- И прошлой осенью впервые за многие годы в Джети–Огузском районе под зиму засеяли зерновыми 570 гектаров земель. Это стало возможно благодаря всемерной поддержке "Кумтором" проекта по обеспечению продовольственной безопасности. Инвестор выделил грант в пять миллионов сомов. На эти средства купили и раздали жителям 19 сел района 170 тонн семян озимого сорта пшеницы Безостая первой репродукции, - говорит председатель правления общественного фонда "Агентство развития региона" Талант Жапаров.

Первые три года эти семена будут только пополнять семенную базу, а на четвертый год уже дадут урожай продуктовой пшеницы.

- Поддержку в рамках проекта получили 34 группы землевладельцев по 5–10 человек в каждой - всего 134 крестьянских хозяйства. Условия возврата зерна выгодные - берешь одну тонну пшеницы, возвращаешь полторы тонны, - рассказывает Жапаров.

Чтобы повысить эффективность этого проекта, микрокредитное агентство "Джети–Огуз" разработало для фермеров специальный кредитный продукт, так называемый "Дыйкан кредит". Заем под 10 процентов годовых рассчитан на участников программы по продбезопасности. Средства предоставлялись на покупку ГСМ, удобрений и сопутствующие расходы, связанные с посевными работами и предстоящей уборкой урожая.

- В кредит даже включена оплата за полив, чтобы фермеры потом не мучились. У нас так: проблем с орошением не будет, если сделать предоплату заранее и встать в очередь, - поясняет председатель правления общественного фонда "Агентство развития региона".

Молодой фермер Сыргак Алиев - один из участников проекта. Свое поле размером в 4,5 гектара он не впервые засеял злаковыми.

- Раньше сеяли сорт пшеницы Казахстан–10. Она жесткая. При уборке потери значительные. А Безостая мягче и выгоднее. Качественных семян в Кыргызстане сейчас мало, поэтому для фермеров помощь "Кумтора" - очень хорошая поддержка, - говорит Сыргак.

Земледелец состоит в группе из пяти человек, вместе они обрабатывают 29 гектаров земли.

- У каждого свое поле, но семена мы взяли вместе и теперь вместе ухаживаем за посевами. И, как выяснилось, так работать выгоднее. Во всяком случае трактор нанимать для обработки большей площади дешевле. Удобрения, семена и вода также расходуются более эффективно, - отмечает Алиев.

Точных прогнозов на будущий урожай фермер пока не дает, говорит, что слишком рано что–то загадывать.

- Если весна будет дождливой, будет и урожай. Во время уборки точно поймем, насколько выгодно Безостаю сеять. Обычно с одного гектара земли можно собрать 3,5 тонны. Прибыль с тонны семенного урожая составит примерно 25 тысяч сомов, - объясняет Алиев.

Региональный представитель "Кумтор Голд Компани" Кенешбек Дуйшембиев считает, что условия, на которых компания поддерживает земледельцев Джети–Огузского района, не только стимулируют фермеров к выращиванию зерновых культур, но и помогут развитию производства по переработке злаковых.

- Сельское хозяйство, как правило, дотационное, поэтому поддержка для фермеров так важна. Благодаря проекту они не будут нести убытки, что даст толчок для развития семеноводческой базы, а также приведет к созданию большего числа предприятий по переработке пшеницы. Если у людей будет сырьевая база, то, соответственно, будет мотивация для переработчиков. В Караколе уже сегодня создано крупное мукомольное предприятие, значит, уже есть и покупатель, - говорит Дуйшембиев.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции очень четко высветила проблемы, связанные с импортозависимостью в части продовольствия.

- Пшеницу перестали сеять, потому что муку привозили из соседней республики, и по низкой цене. Но на практике поставки могли сорваться в любой момент. Иссыккульцы должны выращивать свой хлеб. Это надежнее с учетом продовольственной безопасности, чем закупать продукцию у соседей, - резюмирует региональный представитель "Кумтора".

Василиса МИХАЙЛОВА.