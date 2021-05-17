"У КР есть все основания расторгнуть Соглашение с канадским инвестором"

Сегодня, 17-го мая, член государственной комиссии по проверке деятельности "Кумтор Голд Компани" Динара Кутманова на заседании Жогорку Кенеша озвучила результаты госпроверки рассказала об экологических нарушениях.

Перед оглашениями итогов проверки депутатам показали фильм о Кумторе, повествующий об истории разработки золотого рудника и экологических последствиях для республики. В фильме приводятся заключения отечественных и международных экспертов, которые сходятся в едином мнении, урон, нанесенный "Кумтор Голд Компани" экологии страны непоправим. Но главное, что руководство "Центерра Голд Инк." знало о всех нарушениях, что подтверждается внутренними документами компании.

Выводы экологической группы государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения "Кумтор" неутешительные.

"Ровно 9 лет назад, когда впервые заговорили о том, что "Кумтор голд Компани" нарушает природоохранное законодательство Кыргызстана все с недоверием отнеслись к таким заявлениям. Так как компания долгие годы вводила в заблуждение население Кыргызстана и мировую общественность. Однако, временная депутатская комиссия подтвердила, что нарушения есть. Самым вопиющим фактом оказалось - складирование компанией "Кумтор Голд Компани" пустых пород на поверхности ледников Давыдов и Лысый", - заявила Кутманова.

По ее словам, несмотря на то, что канадские инвесторы по Соглашениям 1992 и 2009 годов взяли на себя обязательства соблюдать природоохранное законодательства Кыргызстана, они были грубо нарушены.

В частности, КГК нарушила:

Закон КР "Об охране природы", где статьей 20 запрещено захоронение отходов в водных объектах. Закон КР "О воде" (1994 г.), согласно статьи 44 водный фонд на территории республики подлежит охране от загрязнения, засорения и истощения, статьей 46 запрещается сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов, отбросов, согласно статьи 47 водопользователи обязаны не допускать загрязнения и засорения поверхности водосборов, русел рек, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников и снежников производственными, бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами; статью 67 Водного Кодекса Кыргызской Республики, согласно которой территория, где формируются реки, являются зоной формирования стока, где запрещается засорение ледяного покрова водных объектов, ледников и снежников производственными и иными отходами, а также загрязнение их другими вредными веществами.

"Несмотря на то, что факты депутатской комиссии были исчерпывающими было решено создать государственную комиссию для перепроверки данных. Но и она подтвердила, что "Кумтор Голд Компани" долгие годы нарушала природоохранное законодательство КР. В результате ущерб, нанесенный КГК был оценен в 256 млрд сомов или $5 млрд. Сумма была определена по утвержденной правительством методикой", - подчеркнула член госкомиссии.

Однако позже сумма ущерба была уменьшена. По мнению нынешней государственной комиссии, занижение суммы ущерба связано с тем, что Госэкотехинспекция произвела их с нарушением положений методики, применила расчетные коэффициенты для случаев, когда соблюдены экологические нормы и отсутствуют нарушения. В итого получено колоссальное уменьшение размера санкций. Всего за нарушения природоохранного законодательства Кыргызской Республики Госэкотехинспекция предъявила КГК 7 млрд сомов ($149 млн).

Но даже многократно заниженная сумма санкций не была взыскана с КГК. Правительство освободило КГК от выплаты санкций за нарушение природоохранного законодательства, заключив Стратегическое соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций от 11 сентября 2017 года, по условиям которого КГК делает взносы в специальные государственные фонды на общую сумму в $86.7 млн. Из них:

$64.8 млн в Фонд развития природы; $10 млн в Фонд поддержки онкологической службы; 0.4 % валового дохода в Фонд социального партнерства для регионального развития;

Разница между предъявленной Госэкотехинспекция суммой и взносами КГК составляет $62.3 млн.

"Я считаю, что у Кыргызстана сегодня сильные позиции. Нарушения на руднике Кумтор вопиющие, что говорит о том, что канадские инвесторы игнорировали законодательство республики и продолжают это делать. Это дает Кыргызстану право расторгнуть все действующие по Кумтор Соглашения", - заключила Динара Кутманова.