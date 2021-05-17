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Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Касым-Жомарт Токаевым

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 мая, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

В ходе беседы Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны также наметили совместные планы по наращиванию взаимодействия между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/401138
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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