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В Петербурге произошла драка с участием кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Четыре человека были доставлены в полицию в результате драки, происшедшей в вечернее время в Калининском районе Санкт-Петербурга. Двое из задержанных – приезжие из Кыргызстана, сообщили в Агентстве новостей "Оперативное прикрытие".

На место происшествия оперативно прибыли наряды ГИБДД, Росгвардии и полицейский патруль. Правоохранителей вызвал один из участников инцидента, 30-летний житель Санкт-Петербурга. Конфликт возник ним и его 43-летним знакомым, с одной стороны, и 19-летним гражданином Кыргызстана и его 45-летним соотечественником, который уже успел обзавестись российским гражданством.

На всех составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Причины разбирательства устанавливаются, задержанные отвечают на вопросы дознавателей.

Напомним, что недавно в центре города произошла еще одна драка, в которой друг другу противостояли уроженцы Кыргызстана и Республики Тыва. Этот инцидент, который произошел около 5 часов утра возле одного из баров, имел более серьезные последствия. В результате потасовки четверо человек попали в больницу с резаными ранами. Были задержаны четырнадцать предполагаемых участников.

А буквально на днях в Приморском районе Санкт-Петербурга имела место массовая драка с участием мигрантов. В ней участвовали, по словам очевидцев, несколько десятков человек "нерусской национальности", которые пустили в ход дубины и арматуру. Установлено, что конфликтовали мигранты, однако из каких стран, не сообщается. Прибывшие по вызову полицейские уже не застали никакой потасовки, однако многие участники оставались на месте происшествия. На месте были обнаружены гильзы и резиновые пули, одного из участников с ножевыми ранениями госпитализировали. В отделения полиции доставили 45 человек.


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URL: https://www.vb.kg/401139
Теги:
миграция, Россия, драка, Кыргызстан
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