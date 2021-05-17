"Не вижу смысла в продолжении унизительного сотрудничества с "Центеррой"

Нам необходимо срочно пересмотреть условия наших взаимоотношений с "Центеррой" кардинально раз и навсегда. Над этим Кыргызстан работает сейчас совместно с топ юридическими компаниями США и Канады. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша по вопросу Кумтор заявил уже экс-член совета директор Centerra Gold Inc Тенгиз Болтурук.

По его словам, он написал заявление о выходе из состава совета директоров в связи "с последними событиями".

"Мы все молча наблюдаем за всеми нарушениями, радуясь тому, что Кумтор приносит в экономику Кыргызстана доход, который на самом деле может быть и должен быть больше - это будет справедливым решением. Мне больно и обидно за всех нас граждан Кыргызстана обманутых и оскорбленных сначала компанией "Комеко Голд", затем "Центерра Голд". Поэтому лично я не вижу смысла в продолжении подобного "партнерского" унизительного сотрудничества с компанией "Центерра". Нам необходимо срочно пересмотреть условия наших взаимоотношений кардинально раз и навсегда. Мы сейчас над этим работаем совместно с топовыми юридическими компаниями США и Канады, чтобы незамедлительно решить все проблемные вопросы разом", - выступил Болтурук.

Отметим, Тенгиз Болтурук занял должность члена совета директоров Centerra Gold Inc в декабре 2020 года, сменив Аскара Оскомбаева.