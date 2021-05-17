"Кыргызстану необходимо углублять свое присутствие в ОДКБ"

Приграничные конфликты негативно влияют на безопасность Ферганской долины и стран ЦА. Усугубляют опасность и находящиеся на этой территории "спящие ячейки" и осевшие боевики из Сирии. То есть, регион в целом остается неспокойным. Об этом в рамках круглого стола "Влияние приграничных конфликтов на архитектуру глобальной безопасности в ЦА" президент Международной ассоциации ветеранов спецслужб "Альфа" Юрий Погиба.

По его словам, проблема, в первую очередь, в нерешенных вопросах по границам.

- Как показывает практика, часто приграничные конфликты начинаются после инициации борьбы с контрабандой и наркотрафиком. Плюс ко всему существует опасность вторжения террористических группировок из-за прозрачности границ. Особенно весной, когда открываются высокогорные тропы. Причем в рамках гибридных и проксивойн. Тем более, когда ЦА находится в интересах внешних игроков. Например, в КР находятся представители спецслужб из 205 стран, преследующие здесь свои интересы. Усилит опасность в регионе и вывод войск НАТО из Афганистана. Поэтому, нам необходимо углублять свое присутствие в ОДКБ. Вести в одиночку длительную войну с противниками собственными силами наша республика не в состоянии. И это стоит понимать. Но эта зашита касается борьбы с противником "из вне", - подчеркнул Юрий Погиба.

Отметим, мероприятие организована Клубом региональных экспертов "Пикир".