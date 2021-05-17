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В Кыргызстан возвращены пятеро малышей, оставленных в медучреждениях России

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- Оксана Гут
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В Кыргызстан из Москвы и Московской области Российской Федерации возвращены пятеро детей в возрасте до 2-х лет, оставленных матерями в медицинских учреждениях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Возвращение малышей на родину организовано при содействии посольства КР в РФ. По приезду на территорию Кыргызской Республики дети временно размещены в детских учреждениях. Министерство здравоохранения и социального развития осуществляет поиск родственников детей для дальнейшего воссоединения с биологическими семьями.

Отметим, что в текущем году были возвращены на родину 11 детей, оставленных без попечения родителей. В том числе, шестеро из Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/401151
Теги:
дети, Россия, социальная защита, трудовая миграция, Кыргызстан, Минздрав
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