В Кыргызстан возвращены пятеро малышей, оставленных в медучреждениях России

В Кыргызстан из Москвы и Московской области Российской Федерации возвращены пятеро детей в возрасте до 2-х лет, оставленных матерями в медицинских учреждениях РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Возвращение малышей на родину организовано при содействии посольства КР в РФ. По приезду на территорию Кыргызской Республики дети временно размещены в детских учреждениях. Министерство здравоохранения и социального развития осуществляет поиск родственников детей для дальнейшего воссоединения с биологическими семьями.

Отметим, что в текущем году были возвращены на родину 11 детей, оставленных без попечения родителей. В том числе, шестеро из Российской Федерации.