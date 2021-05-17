Президент Узбекистана посетит Согдийскую область Таджикистана

В рамках намеченного на 10-12 июня официального приезда президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан запланирован его визит в город Худжанд, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве республики.

Вместе с ним туда поедет и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ожидается, что главы двух стран поедут в административный центр Согда после завершения переговоров и подписания свыше 30 межправительственных соглашений в Душанбе.

Шавкат Мирзиёев намерен ознакомиться с торгово-экономическим потенциалом Согда, он посетит ряд промышленных предприятий и культурно-исторические объекты.

С руководством области запланировано обсуждение вопросов наращивания связей Согда с сопредельными регионами Узбекистана.

Между тем, в Ташкенте под председательством премьер-министров Узбекистана Абдуллы Арипова и Таджикистана Кохира Расулзода 15 мая состоялось 8-е заседание таджикско-узбекской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в свете подготовки предстоящего визита президента Узбекистана в Таджикистан.

Были рассмотрены потенциальные возможности для дальнейшего наращивания товарооборота, совместных мер по укреплению промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях, энергетике и транспортной сфере и др.

По итогам заседания подписан протокол, в котором отражены достигнутые договоренности и основные направления дальнейшего партнёрства.

Также в рамках пребывания в Узбекистане, таджикская делегация посетила ряд промышленных предприятий и объектов.