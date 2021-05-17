ГКНБ КР расследует четыре уголовных дела по вопросу "Кумтор"

ГКНБ КР расследуется четыре уголовных дела по вопросу "Кумтор". Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 17 мая сообщил председатель ведомства Камчыбек Ташиев.

По его словам, фигурантами проходят бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты Жогорку Кенеша. Подробности расследования глава ГКНБ просил пока не спрашивать, но отметил, что по каждому делу имеются неопровержимые доказательства.

Первое уголовное дело, со слов Ташиева, где фигурирует экс-премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. В частности, по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства КР при принятии решения об использовании природных ресурсов и земельных участков, расположенных на территории Иссык-Кульской области в пользу ЗАО "Кумтор Голд Компани". По делу также проходит много должностных лиц, которые в то время работали и подписывали документы.

Второе уголовное дело о предоставлении в 2018 году земли сельхозназначения в Джети-Огузском районе.

"Здесь имеется коррупционная составляющая при принятии данного распоряжения госадминистрацией, были замешаны должностные лица вплоть до руководства страны. Предварительная сумма ущерба составила 390 млн 977 тысяч 566 сомов", - сказал глава ГКНБ.

Третье уголовное дело о начислении налоговых платежей и страховых взносов.

"Дело зарегистрировано в ЕРПП по статье 319 УК КР, по двум фактам коррупции со стороны должностных лиц ГНС и Софонда КР, в результате действий которых в бюджет государства недопоступили налоги в размере 9,9 млрд сомов и страховых взносов в размере 1,5 млрд сомов", - отметил Ташиев.

Четвертое уголовное дело возбужденно по фактам нарушения экологических правил, загрязнение воды, загрязнения атмосферы, порчи земли, правил охраны и использования недр УК КР.

"Основанием возбуждения уголовного дела послужило заключение экологической экспертизы ГИЭТБ и других госорганов, которыми были выявлены нарушения природоохранного законодательства КР. По этому делу, в основном, будут привлечены те должностные лица "Кумтор голд компани", которые занимали в это время руководящие должности", - информировал Камчыбек Ташиев.