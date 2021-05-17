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Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали 3 золотые медали на Кубке Азии

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- Бакыт Басарбек
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Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали 3 золотые медали на Кубке Азии среди юниоров и кадетов. Об этом сообщает пресс-служба Госагенства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По данным пресс-службы, турнир прошел с 14 по 16 мая в городе Алматы (Казахстан).

"Победителями Кубка Азии стали спортсмены-кадеты Кочконбаева Адина (до 57 кг) и Канатбеков Эржан (до 73 кг), а также юниор Исаева Ажар (до 63 кг).

Отметим, что в Кубке Азии приняли участие около 250 спортсменов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана".


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URL: https://www.vb.kg/401164
Теги:
дзюдо, Казахстан, Кыргызстан
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