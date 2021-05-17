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Посла Туркменистана во Франции заподозрили в насилии над женой и дочерью

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Посла Туркменистана во Франции подозревают в применении насилия к жене и 19-летней дочери. Об этом 13 мая сообщила газета Le Parisien.

Как стало известно журналистам, жена 46-летнего дипломата обратилась в полицию в 17:30 12 мая. Она заявила, что муж избил ее и дочь. Женщине и девушке предоставили убежище в гостинице.

Когда полиция прибыла в дом семейства, посла там не было. Дальнейший исход расследования неясен, потому что подозреваемый обладает дипломатической неприкосновенностью.

Le Parisien не называет имя подозреваемого, однако известно, что должность посла Туркменистана во Франции занимает Шохрат Джумаев.


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URL: https://www.vb.kg/401166
Теги:
Туркменистан, посол
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