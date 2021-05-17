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Разыскивается 15-летний Адилет Данияров. Он уже сбегал из дома

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! ОВД Панфиловского района еще раз обращается к гражданам за содействием в поиске Даниярова Адилета Данияровича 2006 года рождения.

8 апреля 2021 года в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась гражданка Н.А. 1985 года рождения о содействии в поиске ее несовершеннолетнего ребенка Даниярова Адилета Данияровича 2006 года рождения, который вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля 2021 года и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство. Сотрудниками милиции было заведено розыскное дело. В ходе допроса выяснилось, что ребенок родился и вырос в Иссык-Кульской области, начиная с 5 класса он бросил школу и стал убегать из дома. Сначала пропадал сутками, а позже стал уходить из дома на недели и месяцы. Поэтому мать мальчика не обратилась с заявлением раньше.

Кроме того, было установлено, что мальчик систематически убегал и возвращался сотрудниками милиции как к родственникам, так и в реабилитационный центр.

Приметы: рост 160-165 см, волосы короткие черные, худощавого телосложения.

Был одет: Черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: на голове с левой стороны имеется шрам.

Всем гражданам, владеющей информацией о местонахождении данного лица, сообщить по следующим номерам: Дежурная часть ОВД Панфиловского района 0312 6079 89, 0702 31 75 22, 0557 08 03 87, 0701 79 0018.


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URL: https://www.vb.kg/401167
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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