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Задержание граждан КР и РТ на границе. Погранслужба сообщила подробности

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 мая, в селе Ак-Сай Баткенского района Баткенской области произошел инцидент. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

"Маршрутное такси, следовавшее из анклава Ворух (РТ) в направлении города Исфара (РТ), совершило остановку в селе Ак-Сай (КР). Трое граждан Республики Таджикистан вышли из такси и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Кыргызской Республики за нарушение правил проезда по транзитной дороге", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что дорога, ведущая из анклава Ворух в направлении города Исфара (РТ) через село Ак-Сай (КР), является транзитной и здесь должны соблюдаться следующие правила проезда: проезжать безостановочно, запрещено осуществлять посадку/высадку лиц, выгрузку/погрузку грузов и иного имущества.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что среди задержанных граждан Таджикистана один является сотрудником ГКНБ Республики Таджикистан, второй - военнослужащий Пограничных войск ГКНБ РТ.

В это же время группа граждан Республики Таджикистан в количестве 30-40 человек самовольно задержали на дороге 3-х граждан Кыргызской Республики, которые следовали из н.п. Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух (РТ).

Были проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными.

"Однако в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай граждане Кыргызстана закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие ПВ ГКНБ РТ", - говорят в ведомстве.

Сегодня в 13 ч. 30 мин. задержанные граждане двух республик были переданы сторонам.

При этом, стало известно, что трое граждан Кыргызской Республики, задержанные гражданами Республики Таджикистан, были избиты. Их доставили в больницу.

В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон.


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URL: https://www.vb.kg/401174
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, задержание, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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