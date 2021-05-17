Кабылбеков про Кумтор: Сейчас, как никогда, актуален лозунг "Даканса"!

По вопросу Кумтора Кыргызстану сейчас в высшей степени необходима сплоченность всего общества. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился экс-депутат, политолог и публицист Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, канадская компания прекрасно знает все свои слабые стороны и, надо полагать, давно и основательно подготовилась к защите на всех уровнях.

"Госкомиссия по Кумтору выглядит очень хорошо. Грамотная, четко выработанная позиция почти по всем пунктам. Не хватает позиции по зарплатам и мало продуманная касательно нарушений по подземной разработке, где так же нимало денег закопано.

Кыргызской стороне надо пожелать стойкости. Пойдет, вернее уже идёт мощная информационная кампания.

Канадская компания прекрасно знает все свои слабые стороны и, надо полагать, давно и основательно подготовилась к защите на всех уровнях.

Впервые за всю свою полную подкупа и коррупцию историю, она столкнулась с принципиальной позицией кыргызской стороны.

Сейчас в высшей степени необходима сплочённость нашего общества. Нельзя слушать всякого рода коллаборационистов, скептиков и нытиков, коих оказалось в изобилии.

Сейчас, как никогда актуален лозунг "Даканса"!", - заявил эксперт.