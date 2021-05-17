Хоронят ночью под контролем. РТ скрывает точное число погибших на границе?

вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе погибли 36 граждан Кыргызстана, в том числе трое военнослужащих, еще 183 человека пострадали.

Сгорели десятки домов, люди остались без крова. И это официальные цифры, которые наша страна практически сразу озвучила открыто.

При этом таджикские СМИ, напротив, пытались показать произошедшее на границе с Кыргызстаном, как безоговорочную победу армии Таджикистана. В итоге жертвы и пострадавшие не были озвучивались ими до последнего. Даже спустя две недели в разных СМИ РТ информация о погибших и раненных в конфликте разнится. Одни источники дают более 90 пострадавших, другие 87. И это достаточно странно, так как "подбить" статистику с момента инцидента было просто необходимо и уж точно возможно.

В целом, согласно официальным данным РТ, в конфликте погибли 19 человек, 88 пострадали. Девять из погибших – военнослужащие.

Вот только как сообщают источники в силовых структурах и жители приграничных сел, количество жертв со стороны РТ в разы больше, чем хотят представить наши соседи.

Причины для этого две. Таджики не хотят показать, что при всей своей прыти, их армия далека от профессиональной. Отсюда немалые жертвы. Второе, предположительно в конфликте помимо военнослужащих участвовали и боевики под управлением полевых командиров. То есть, мародерствовали у нас в селах не простые таджики или военные, а хорошо обученные наемники. И по сведениям, причиной больших жертв с их стороны стал конфликт между боевиками за награбленное в кыргызских селах имущество. Но, если их включить в официальные данные, то необходимо было бы озвучить их имена и места проживания. В итоге выяснилось, что они проживали за много километров от места конфликта. А это бы расставило бы все точки над "i".

Похороны такого количества людей также вызвали бы резонное недоумение. Поэтому, как стало известно, морги Исфаринского района РТ до сих пор забиты убитыми боевиками и военнослужащими ВС РТ в ходе конфликта с КР. При этом тела погибших родственникам выдают раз в светлое время дня и два раза - в ночное время суток. Хоронят убитых под контролем руководства РТ и исключительно ночью. А близким погибших запрещают что-либо говорить о произошедшем.

Возможно именно в этом причина, что президент РТ Эмомали Рахмон выразил соболезнования погибшим на границе лишь спустя две недели после вооруженного нападения на наше государство. И это с учетом того, что представители таджикской оппозиции за рубежом неоднократно критиковали Рахмона, что тот не выразил даже соболезнования семьям погибших. Эти обвинения открыто звучали в СМИ РТ.

А не сделал он, опять же, это потому, что еще не до конца подсчитаны и озвучены точные цифры погибших.

Что РТ скрывают количество трупов в моргах Исфаринского района, говорит и тот факт, что изначально Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана до последнего скрывало данные о пострадавших на границе с Кыргызстаном. Корреспонденту радио "Озоди" 30 апреля в ведомстве сообщали о двух погибших в вооруженном конфликте.

Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области, также отказался назвать точное число и раненых и погибших на таджикско-кыргызской границе. В беседе с радио "Озоди" он лишь сказал, что навестил раненых в центральной городской больнице Исфары.

Сколько военнослужащих и боевиков скончалось от ранений с того момента, также сказать сложно. И по полученной информации, они исчисляются десятками…