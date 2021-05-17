Жапаров и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества стран в рамках ОДКБ, ЕАЭС

Сегодня, 17 мая, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также актуальные региональные вопросы и повестку дня между двумя странами в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Садыр Жапаров и Никол Пашинян подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия Кыргызстана и Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес.