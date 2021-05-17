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Жапаров и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества стран в рамках ОДКБ, ЕАЭС

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 мая, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также актуальные региональные вопросы и повестку дня между двумя странами в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Садыр Жапаров и Никол Пашинян подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия Кыргызстана и Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/401182
Теги:
президент, Армения, Кыргызстан, премьер-министр, Садыр Жапаров
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