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В приграничных районах Таджикистана продолжает оставаться военная техника

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- Виктория Гунгер
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В приграничных районах Таджикистана продолжает оставаться тяжелая военная техника. Ранее осуществлен отвод только около 30 процентов сил и средств армии соседней республики. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в силовых структурах.

По их словам, техника сосредоточена в Исфаринском и Канибадамском районах РТ.

- Под усиленную охрану взяты такие стратегические объекты Согдийской области, как линии железной дороги, связи, электропередачи и Кайракумская ГЭС. В поселке Шураб, который расположен напротив села Самаркандек Баткенского района, планируется строительство новой войсковой части, на вооружении которой будет иметься тяжелая военная техника. В связи с тем, что из Кыргызстана прекратились поставки угля в этом же поселке планируется вновь запустить заброшенные угольные шахты с одновременным строительством новых социальных объектов, - отмечают источники.

При этом ранее переброшенные в Согдийскую область силы сухопутных войск ВС РТ остаются в войсковых частях, дислоцированных вблизи кыргызско-таджикской госграницы. То есть по сути угроза силового метода решения пограничного вопроса по-прежнему остается в силе. По крайней мере, таджикистанские СМИ, Интернет и социальные сети транслируют пропагандистские материалы против КР. Кроме того, продолжают распространяться слухи среди населения приграничных сел КР и РТ о возобновлении вооруженного конфликта после Орозо.

- Изложенное негативно отражается на настроениях этнических кыргызов Согдийской области, многие из которых вынашивают намерения переехать на ПМЖ в КР. Необходимо отметить, что пострадавшие во время конфликта жители таджикских населенных пунктов недовольны властями в связи с затягиванием выдачи компенсаций и выдачи им денежных средств, а также строительных материалов, - подчеркивают источники.

Как стало известно, на сегодняшний день экономическая ситуация в Согдийской области остается сложной. Повысились цены на ГСМ, продукты питания и другие товары народного потребления, которые ранее контрабандными путями завозились из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/401190
Теги:
военная служба, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, ГКНБ
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