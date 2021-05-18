Как правильно тормозить

Аварии на дорогах происходят во многом из–за человеческого фактора - водители ошибаются, и в ряде случаев эти ошибки связаны с неправильным торможением. О том, как таких ошибок можно избежать, рассказал автогонщик.

Главное правило, которое рекомендует запомнить специалист: тормозить всегда нужно по прямой, а не в повороте. Все дело в балансе автомобиля: при торможении он смещается вперед, загружая передние колеса и разгружая задние. Если возникнет чрезмерная боковая нагрузка (а на скользкой поверхности для этого хватит и совсем небольшого виража), то автомобиль развернет.

Важна и работа газом. Если сбросить газ в повороте, машина начнет раскачиваться и сцепление колес с дорогой ухудшится. Если же вкатиться на дугу без газа, машина будет "цепляться" за покрытие лишь двумя загруженными (внешними) колесами, что тоже уменьшит шансы на успешное завершение маневра. Идеальный вариант - проезжать поворот с небольшим ускорением, тогда баланс автомобиля смещается назад и наружу, загружая сразу три колеса.

А что же делать, если занос уже развивается - как его остановить? Автогонщик говорит, что руль нужно повернуть в сторону заноса. Если автомобиль переднеприводный, после поворота руля нужно добавить газу. А если привод задний, необходимо, напротив, отпустить газ и немного подождать - автомобиль стабилизируется.

Автор: Леонид Владимиров