Названо вероятное место встречи Путина и Байдена

Названо вероятное место встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российских государственных органах.

Двусторонний саммит двух лидеров может пройти в Швейцарии. Отмечается, что решение о дате и месте проведения саммита во многом зависит от итогов двусторонних переговоров российского министра иностранных дел Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в конце мая. Москва еще не дала однозначного ответа о встрече двух лидеров, но в случае согласия она с большой вероятностью может быть организована на швейцарской территории.

Российские власти продолжают оценивать аргументы за и против проведения двусторонней встречи лидеров, отмечает "Коммерсантъ". Несмотря на то что встреча может поспособствовать развитию отношений между странами, существует риск, что США используют саммит для публичных нравоучений.

Лавров и Блинкен договорились о встрече в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета. В ходе переговоров они планируют обсудить "ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня", в том числе саммит Путина и Байдена.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и "Большой семерки" с 11 по 13 июня в Великобритании.

Источник: lenta.ru