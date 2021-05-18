Еще два кыргызстанца получили назначения в ЕЭК

В структурах Евразийской экономической комиссии появились еще два представителя Кыргызстана. Директором департамента статистики ЕЭК назначен Азамат Оросбаев, заместителем директора департамента развития интеграции - Автандил Алыбаев

Как проинформировали в ЕЭК, Азамат Оросбаев окончил с отличием Бишкекский гуманитарный университет по специальности "мировая экономика", Кыргызскую государственную юридическую академию ("юриспруденция"), Институт экономики и финансов при Кыргызском Национальном университете имени Жусупа Баласагына.

Начав трудовой путь в 2003 году в Национальном статистическом комитете КР, Азамат Оросбаев прошел путь от специалиста первой категории до заместителя председателя Нацстаткома, первого заместителя председателя. Последние три года курировал в том числе сотрудничество с Евразийской экономической комиссией и органами государственной статистики стран СНГ и зарубежных стран.

Награжден знаком "Отличник статистики Нацстаткома Кыргызской Республики". Отличник государственной службы КР, имеет благодарности президента и премьер-министра КР.

Автандил Алыбаев - выпусник экономического факультета Кыргызского государственного национального университета. С 1994 году работал на различных должностях в Национальной (Государственной) комиссии по рынку ценных бумаг при президенте (при правительстве) КР, Государственном агентстве по финансовому надзору и отчетности при правительстве КР, Министерстве экономического развития и торговли КР.

В 2009 – 2014 годах занимал различные должности в структурных подразделениях аппарата правительства и администрации президента КР. С 2014 года по май 2018 года руководил отделом макроэкономического анализа и анализа финансового рынка Национального банка КР, с мая 2018 по февраль 2021 года работал заместителем министра экономики КР.