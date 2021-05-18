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Омурбек Суваналиев оставил в наследство расхлябанность чиновников?

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- Бакыт Басарбек
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Не успел новый глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев принять регион, как сразу же выявились серьезные недостатки в работе местной администрации, доставшиеся, судя по всему, от прежнего полпреда.

В конце прошлой недели Алимбаев проводил расширенное совещание, на котором, как оказалось, отсутствовали около 70 процентов местных руководителей, многие из которых уехали в Бишкек и Ош.

Он сразу же дал указание перенести совещание на вечер, но, чтобы к этому времени прибыли все отсутствующие чиновники.

"Как можно уезжать в такое сложное время?! Прекращайте поездки в другие места, когда планируется заседание. Свои личные дела можно и потом делать. О поездках нужно предупреждать меня либо моих заместителей, так как сейчас сложный период в виду недавнего конфликта на границе", - сказал глава области.

Критика справедливая, если не сказать, крайне необходимая в такое тревожное время. Скорее всего по этой причине и был послан в область пограничник Абдикарим Алимбаев, чтобы он четко и по-военному навел порядок в регионе, которого, как показали последние события на границе, крайне не хватает. Как показывает история, обычно как раз такие приграничные области в период конфликта находятся на особом военном положении и соответственно требования к местным чиновникам в разы должны быть больше.

Теперь уже бывший полпред в области Омурбек Суваналиев, судя по всему, не понял, что от него, как силовика, в свое время ждали аналогичных действий. При этом он не только не подготовил область, особенно, приграничную зону к вероятным конфликтам, но и оставил в наследство, будем прямо говорить, расхлябанность местных чиновников, которые могут вот спокойно, не предупреждая вышестоящее начальство, пропускать заседания главы области.


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URL: https://www.vb.kg/401195
Теги:
Баткенская область, Омурбек Суваналиев, приграничные конфликты
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Комментарии
М.А. AZKG
18.05.2021, 10:20

Абдикарим Алимбаев молодец, профессионал, патриот, волевой и решительный, в общем красавчик, пару лет назад пришлось пообщаться с его однокурсниками по Ала-Атинскому военному училищу, они приезжали на учения к нам, разные ребята были  там и русские и казахи, все были хорошего мнения о нем. Я тоже немного пообщался с ним. Человека видно сразу, уровень его по всем показателям был высок, мое мнение со стороны, я тоже офицер, но с другого ведомства и не зависимо говорю. Пусть он принесет пользу своим профессионализмом нашей стране... А Катани хороший может ,быть человек, он просто раскручен как бренд, а так ничем не замечен, кроме пиара и хвастовства да и время его ушло, скажем ему просто спасибо...

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Кордрешмер
18.05.2021, 10:35

Нужны кординальные и решительные меры.

Почему бы область не сделать полувоенной, во главе генерал-губернатор, со своеим войском и полномочиями, с подчинением напрямую прещиденту?

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