Мигрантам из Центральной Азии облегчили доступ на стройки Урала

Правительство России изменило алгоритм привлечения иностранцев в экономику, разрешив небольшим строительным организациям принимать в штат иностранных рабочих, в частности, из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в информагентстве "Уралинформбюро" со ссылкой на Уральское объединение строителей.

Речь идет о строительных предприятиях, относящихся к сегменту малого бизнеса. Такие фирмы, как отмечается, остро нуждаются в дополнительных трудовых ресурсах, особенно в условиях пандемии коронавируса.

В марте текущего года Уральское объединение строителей призвало облегчить въезд в РФ трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, так как граждане этих государств чаще всего привлекаются для работы на стройплощадках Уральского федерального округа. Однако препятствовал действовавший алгоритм привлечения зарубежных кадров.

"Ранее, согласно алгоритму правительства, в штате принимающей стороны должно было быть не менее 250 сотрудников, а сама организация иметь не менее 2 миллиардов рублей оборота. Мы обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой снизить этот ценз для подрядных организаций с численностью работников до 100 человек и оборотом до 800 миллионов рублей. Дефицит рабочих там составляет 50 процентов, поэтому подрядчики вынуждены были отказываться от новых проектов. Теперь ценз снят", - пояснил заместитель гендиректора по связям с общественностью Уральского объединения строителей Денис Снетков.

Согласно изменениям, внесенным в алгоритм, право нанимать иностранную рабочую силу отныне получат не только компании, участвующие в реализации национальных, федеральных и инвестиционных проектов, резиденты технопарков, особых экономических зон и зон опережающего развития, но и "заказчики строительства, действующие в интересах привлеченных организаций (генеральных подрядчиков и субподрядчиков), действующих на основании договора строительного подряда".

"Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства", - говорит Денис Снетков.

Отмечается, что въезд иностранцев в РФ был ограничен распоряжением правительства "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан" от 16 марта 2020 года, изданном в связи с пандемией COVID-19. В частности, в перечне "разрешенных к въезду" иностранцев были указаны только два государства СНГ: Казахстан и Кыргызстан. В итоге отток трудовых мигрантов из РФ к декабрю минувшего года составил 1,5 миллиона человек.