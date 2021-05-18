В Бишкеке стартует общереспубликанское тестирование выпускников

В Бишкеке сегодня стартует общереспубликанское тестирование (ОРТ) выпускников столичных школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно приказа Министерства образования и науки КР ОРТ пройдет в два этапа:

18-19 мая в Свердловском районе на базе школ №4; №38; №45; №65; №66; №94. Октябрьский район в школах №17; №26; №37; №63; №64; №88.

21-22 мая в Ленинском районе на базе школ № 9; №13; №31; №68; №72; №84; №93; №96. Первомайский район в школах № 6; №27; №28; №29; №24; №69.

Отмечается, что 22-23 июня пройдет ОРТ по дополнительному списку.

Тестирование, говорят в муниципалитете, пройдет с соблюдением всех санитарных правил.

Напомним, по данным Минобразования, в этом году для прохождения ОРТ зарегистрировались всего по стране 42 817 выпускников.