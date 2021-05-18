Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в МВД по делу Жениша Молдокматова

Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос по делу Жениша Молдокматова. Об этом она сообщила в соцсетях.

"Политика двойных стандартов. Точная характеристика нынешней ситуации в стране. Слышали, чтобы по событиям октября 2020 года допрашивали истинных виновных в смерти Умутбека? Чтобы искали тех, кто давал приказ стрелять в свой народ? Правильно, не слышали! Зато других - "неугодных", закрывают.

Меня вызвали на допрос по делу Жениша Молдокматова. К 16.00 иду в ГСУ МВД к следователю по делу о массовых беспорядках и захвате здания ГКНБ в ночь с 5го на 6 октября 2020 года", - написала Жолдубаева в Facebook.

Напомним, председателя политической партии "Туран" Жениша Молдокматова задержали 6 мая после повторного допроса. Его обвиняют в захвате зданий и сооружений в октябре 2020 года.