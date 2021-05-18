Погода
$ 83.92 - 84.33
€ 100.77 - 102.27

Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в МВД по делу Жениша Молдокматова

187  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос по делу Жениша Молдокматова. Об этом она сообщила в соцсетях.

"Политика двойных стандартов. Точная характеристика нынешней ситуации в стране. Слышали, чтобы по событиям октября 2020 года допрашивали истинных виновных в смерти Умутбека? Чтобы искали тех, кто давал приказ стрелять в свой народ? Правильно, не слышали! Зато других - "неугодных", закрывают.

Меня вызвали на допрос по делу Жениша Молдокматова. К 16.00 иду в ГСУ МВД к следователю по делу о массовых беспорядках и захвате здания ГКНБ в ночь с 5го на 6 октября 2020 года", - написала Жолдубаева в Facebook.

Напомним, председателя политической партии "Туран" Жениша Молдокматова задержали 6 мая после повторного допроса. Его обвиняют в захвате зданий и сооружений в октябре 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401206
Теги:
массовые беспорядки, митинг, Кыргызстан, уголовное дело, Жениш Молдокматов, допрос, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  