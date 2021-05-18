"Очистные сооружения Бишкека имеют неработающие метантенки" (видео)

Как Кыргызстан может снизить влияние антропогенной деятельности человека, выбросов парниковых газов и таким образом снизить влияние на климат? Почему в Кыргызстане ледниковой водой поливают поля, а чистейшая вода из подземных источников не проходит вторичный цикл использования? Какие аргументы нужны каждому гражданину Кыргызстана, чтобы осознать ценность каждой капли воды? Может ли отдельный человек, каждая организация, предприятие, город, поселок, ферма просчитывать схему снижения выбросов и сделать что-то реальное?

Чтобы ответить на эти вопросы редакция VB.KG решила разобрать несколько тем, которые помогли бы не только разобраться в проблеме, но и найти выход из ситуации.

К примеру, возьмем очистные сооружения Бишкека. Как оказалось, никто и никогда не просчитывал сколько метана выделяется из отходов на очистных сооружениях и предпринимались ли попытки как-то снизить его выбросы в атмосферу.

С этой целью мы побывали на очистных сооружениях, чтобы самим понять, как все обстоит на самом деле. Эксперты утверждают, что на очистных сооружениях выделяется метан, который в 17 раз активнее углекислого и влияет на формирование парникового эффекта, но до сих пор с этим газом никто ничего не делает.

По словам начальника службы водоотведения ПЭУ "Бишкекводоканал" Кемелбека Алтымышева, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, на очистных сооружениях есть метантенки, которые даже не функционируют.

- На очистных сооружениях много лет назад в советское время были построены промышленные метантенки, которые никогда не использовались. Руководство предприятия выступает за привлечение экспертов для просчета объема метана на очистных, а также за привлечение инвесторов для постройки современных установок метентенков. Они могут вырабатывать электроэнергию для работы самих очистных, - сказал он.

Справка: Метантенк - железобетонный резервуар для биологической переработки (сбраживания) с помощью бактерий и других микроорганизмов в анаэробных условиях (без доступа воздуха) органической части осадка сточных вод и других органических отходов, в результате которой выделяется биогаз.

Основная задача метантенков - переработка отходов. Но, в отличие от тех же мусоросжигательных заводов, метантенки дают на выходе полезный продукт - биогаз, который можно впоследствии использовать для промышленных и коммунальных нужд. Как следствие, предотвращается выброс метана в атмосферу, который, являясь парниковым газом, способствует глобальному потеплению.