"Бишкектеплосеть" меняет коммуникации на улице Каралаева

ОАО "Бишкектеплосеть" ведет замену труб отопления на улице Каралаева на пересечении с Сухэ-Батора. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по техническим вопросам Ян Дагай. Новые коммуникации будут большего диаметра, чем прежние.

- В нынешнем году мы проводим замену тепловых сетей в нескольких районах столицы, - рассказал энергетик. – Одним из объектов являются коммуникации на улице Каралаева. В настоящий момент там проходит труба диаметром 500 миллиметров, а после замены будет 600.

ОАО принялось за эту дорогу в первую очередь, так как в настоящий момент ведется строительство продолжения улицы Сухэ-Батора на восток. А заменяемые трубопроводы проходят в том месте, где появится новый асфальт.

- Дабы не задерживать дорожников мы и взялись за объект в первую очередь. Хотя изначально планировали заняться им в июне. Нам не пришлось переносить теплосети в связи со строительством магистрали. Все они останутся на своих местах. Как вы знаете, часть идет по верху, над каналом, остальные как обычно под землей. Для укладки дороги они помехи не представляют. Всего будет заменено около двухсот метров труб на юг от Сухэ-Батора, - объяснил Ян Дагай.

Помимо этого запланированы работы в районе магазина "1000 мелочей", напротив 12 школы. Там расположен жилой кубик, который запитан только с одной точки. Однако необходимо, чтобы в квартал было два ввода, для повышения надежности.

- Поэтому будет пробиваться новая сеть, которую подключим к магистрали под проспектом Чуй и заведем во двор. Также планируется перекладка коммуникаций на улице Динары Асановой, в районе пересечения с проспектом Жибек-Жолу, и на Абдымомунова между Исанова и Чингиза Айтматова, - заключил первый заместитель генерального директора ОАО.