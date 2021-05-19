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Строительство улицы Сухэ-Батора в Бишкеке – первая опора моста готова

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- Сергей Швец
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Китайские подрядчики возвели одну из опор будущего моста через реку Аламедин, где пройдет продолжение улицы Сухэ-Батора. Также заасфальтирован один из участков дороги.

Строительство продолжения улицы Сухэ-Батора на восток заметно выделяется из числа прочих объектов, ремонтируемых в рамках проекта " Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Потому как оно имеет огромное значение для разгрузки дорожного движения в этой зоне. Ведь благодаря появлению альтернативы, автомобилисты смогут миновать перегруженную в часы-пик улицу Ахунбаева.

Однако строительство относится к категории сложных, ведь для организации дороги требуется возвести переправу через реку Аламедин. И в настоящий момент одна из опор будущего моста уже готова, а китайские подрядчики заняты возведением второй.

Кроме того, ударными темпами ведется строительство участка от реки до улицы 7 апреля. Как известно, магистраль расположилась между двумя территория Ботанического сада, по обе стороны канала.

Так вот южная часть артерии уже покрыта первым слоем асфальта. Строители сосредоточены на установке лотков ирригации. При этом на фотографиях можно увидеть, что проезжая часть находится довольно далеко как от канала, так и от забора дендрария.

На северной стороне все еще ведутся земляные работы. Грейдер выравнивает грунтовую основу будущей дороги.

Впрочем, ожидать скорого завершения строительства вряд ли стоит. И основная причина заключается в том, что бетонным опорам моста нужно время, чтобы отстояться. Так положено по технологии. Но, думается, пока бетон будет приходить в нужную кондицию, подрядчики успеют закончить все остальные работы.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года. Подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation должен построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, некоторые участки построят заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.


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URL: https://www.vb.kg/401230
Теги:
грант, дороги, Китай, реконструкция, строительство, Бишкек, ремонт дорог
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