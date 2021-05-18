Глупо разрешать выкачивать наше золото для поддержки экономики других стран

В Кыргызстане активно обсуждают ситуацию с крупнейшим в Центральной Азии золоторудным месторождением "Кумтор", который решением парламента передан во внешнее управление. Канадская компания Centerra Gold Inc. выражает свое недовольство, кыргызская сторона настаивает на выплате ущерба.

Эксперт Адилет Маматов считает, что смотреть на ситуацию с "Кумтором" надо стратегически, исходя из национальной безопасности и мировых трендов развития.

- Архитектура мировых финансов меняется. Привычная система, согласно которой страны печатали свои национальные валюты, исходя из объема ВВП, при этом не обеспечивая их ни золотом, ни ценными товарами, уже в прошлом. Последний всемирный 72-летний траст назывался Новым мировым порядком и он был составлен в 1954 году. Его срок завершился в 2016 году, на аудирование дается пять лет.

Соответственно, в 2021 году весь мир переходит на новую систему, согласно которой все национальные валюты должны быть обеспечены золотом либо ценным товаром, например, кофе как в Бразилии. У нас в Кыргызстане, к сожалению, таких источников нет.

Поэтому неважно, какая компенсация была бы выплачена, неважно, какие акции мы потеряем в Centerra Gold Inc., но наличие у нас этого рудника – очень большой плюс для нашего суверенитета, независимости нашей экономики, чтобы мы могли печатать свою национальную валюту в дальнейшем. То есть, это вопрос экономической безопасности и суверенитета страны, - говорит эксперт.

По словам Адилета Маматова, в будущем золото будет не только инструментом для накопления средств, но и первичным обеспечением для эмиссии денег. Многие страны, которые это понимают, уже 5-6 лет как начали накапливать золото, цена которого в будущем будет только расти.

- То, что "Кумтор" у нас работал и оплачивал хорошую зарплату, Соцфонд, налоги, это ничто по сравнению с возможностью печатать деньги самим. Только при одном условии, что все золото, которое будет добываться, останется у нас в стране", - продолжает эксперт. - До этого все, что производил "Кумтор", выводилось за пределы страны. По имеющейся информации, 90% кумторского золота уходило в Великобританию, а 10% - в Швейцарию. У Кыргызстана было шапочное право выкупить, но поскольку денег не было, мы всегда давали разрешение на вывоз золота из страны.

Адилет Маматов считает, что при рассмотрении вопроса по "Кумтору" необходимо принимать во внимание изменяющуюся мировую финансовую систему, в которой если у государства будет свой рудник, оно сможет ратифицировать свои деньги. То есть, нам не надо будет искать эмитента, который будет печатать наши деньги, взяв определенные обязательства у нас.

- Такое решение уже было принято Бразильским комитетом и соответствующий комитет ООН принял глобальный экономический акт безопасности – GESARA в 2020 году во время COVID-19. В связи с этим нас ожидают большие перемены, и все, что делалось раньше, теряет экономический смысл.

Например, кумторовские показатели влияли на ВВП, то есть, когда мы формировали бюджет, то учитывали объем производства "Кумтора", который увеличивал ВВП. И, показывая эти нарисованные цифры, мы делали бюджет и печатали деньги. С приходом новой мировой системы вклад в ВВП объема производства, который показывает "Кумтор", не будет учитываться. Соответственно, нам не выгодно иметь такой "Кумтор", который кроме оплаты налогов, Соцфонда и зарплаты, не дает ничего в ВВП страны, да еще и выводит все золото.

Если смотреть с точки зрения суверенитета страны, необходимо оставлять это золото у себя. То есть, преимущественное право выкупа всего золота, которое производится в стране, должно принадлежать государству. Только в том случае, если государство откажется, иностранный инвестор может его продавать на Лондонской бирже или вывозить в счет инвестиций. Учитывая, что фиатные деньги будут обеспечиваться самим золотом, то на выкуп у нас всегда деньги найдутся. В том числе и в иностранной валюте.

Отдавать такой ценный ресурс посторонним лицам, чтобы они выкачивали наше золото и обеспечивали свою экономику, по меньшей мере, глупо, - говорит эксперт.

Справочно: GESARA - акт о глобальной экономической безопасности и реформировании, принятый в составе Парижского климатического соглашения в 2015 году 209 суверенными государствами, в т.ч Кыргызстаном. Цель программы - внедрение новой глобальной валютной системы золотого стандарта.

Базельский комитет - международный надзорный орган за банковской деятельностью, который разработал новую квантовую систему банковского учета для внедрения программы GESARA.