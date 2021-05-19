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Глав МИДов стран ОДКБ примет Эмомали Рахмон

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- Евгений Денисенко
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Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 19 мая в Душанбе. Оно состоится в очном формате, от Кыргызстана участие в нем примет глава внешнеполитического ведомства республики

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, министры вместе с генеральным секретарем организации Станславом Засем обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств –партнеров.

Ожидается, что СМИД примет ряд важных политических заявлений, касающихся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Также будут рассмотрены План консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года и План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Планируется, что перед началом заседания министров иностранных дел примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – "Организацию Договора о коллективной безопасности" с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который председательствует в Организации в текущем году.


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URL: https://www.vb.kg/401237
Теги:
ОДКБ, Эмомали Рахмон
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