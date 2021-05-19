Благие намерения главы Минсельхоза: Это не план, а целый роман

Министр сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов Аскарбек Джаныбеков намерен обеспечить кыргызстанцев жизненно важными продуктами питания, как минимум, на 70 процентов. Глава аграрной отрасли твердо уверен в успехе своих начинаний. Он даже подготовил специальную программу по насыщению продовольственного рынка страны. Хочется пожелать министру успеха в этом жизненно важном для нас деле, но есть основания и для сомнений.

Сегодня наши фермеры большими урожаями и высокими привесами животных похвастаться не могут. Зарубежные экономисты посмеиваются, вообще называя нашу аграрную отрасль "отсталым натуральным хозяйством". Причины для такой унизительной характеристики действительно есть. Пшеницей, сахаром, мясом, яйцами, овощами (!) мы обеспечиваем себя только на 50–60 процентов, а растительным маслом - на 17. Недальновидность (мягко говоря) чиновников завела отрасль в тупик, в результате часть скромного бюджета мы теперь направляем на закупку продовольствия за рубежом.

Естественно, возникает вопрос: каким таким волшебным способом намерен министр Джаныбеков увеличить производство продовольствия в стране.

Возьмем хотя бы ситуацию с пшеницей. В последние годы наши крестьяне получают с каждого гектара по 25–26 центнеров зерна пшеницы. Чиновники Минсельхоза гордятся этой цифрой, только они помалкивают, что даже в странах ближнего зарубежья сельхозпроизводители получают по 50–60 центнеров зерна с гектара, а в Европе и США - 100 центнеров.

Вот Аскарбек Джаныбеков и договорился с коллегами из Узбекистана и России о приобретении у них элитного (высокоурожайного) посадочного материала не только пшеницы, но и ячменя. Уже в июле из Узбекистана в Кыргызстан поступит первая партия семян озимой пшеницы.

Министр публично заявил, что после апробации (испытаний) в семеноводческих хозяйствах посадочный материал будет реализовываться фермерам по льготным ценам. Значит, только в следующем году фермеры, может быть, соберут не 650 тысяч тонн пшеницы, как в прошлом году, а 700–800. Но дело в том, что импортные семена далеко не всегда успешно осваиваются на чужбине. К примеру, семена из Узбекистана дают большие урожаи только в условиях жаркого климата, да и плодородный слой почвы в соседней стране отличается от состава наших земель. Так что к этому делу нужно относиться очень осторожно. Как бы бюджетные средства, выделенные на приобретение импортного посевного материала, не оказались без пользы зарытыми в землю.

Наверное, Аскарбек Джаныбеков не в курсе, что у кыргызстанских мичуринцев лежат на складах невостребованными (!) отличные семена пшеницы и ячменя отечественных селекций. Да, они не дадут по 100 центнеров зерна с гектара, но по 60–70 центнеров точно. К тому же их можно использовать не два–три года, как хваленый импортный посевной материал, а пять–шесть. Просто министру нужно внимательно изучить отечественный семенной фонд, а потом уже кидаться за покупкой импортного сырья.

К сожалению, все предшественники Джаныбекова игнорировали достижения наших селекционеров и не давали им хода. Не был разработан механизм поставок фермерам новых сортов зерновых. Странно это! Собственные семена обошлись бы бюджету значительно дешевле.

Намерен министр закупать за рубежом и породистых, высокопродуктивных животных. Он уже сейчас ведет переговоры с российскими аграриями на эту тему. Действительно, среднестатистические надои в Кыргызстане сейчас ничтожно малы. Две тысячи литров молока в год дают отечественные буренки, а их зарубежные подружки - по пять–шесть тысяч, в Европе от каждой коровы вообще надаивают по 10 тысяч литров молока в год. И это считается далеко не предельным показателем.

Отечественные бычки весят максимум 400 - 500 килограммов. Причем вес костей в них достигает 50 процентов, а в зарубежных не более 40. Мельчают и овцы. Все это привело Джаныбекова к намерению, образно говоря, влить свежую кровь в отечественное поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

Для продвижения этой идеи шеф аграрной отрасли добивается от правительства устранения 12–процентного налога на добавленную стоимость при импорте породистых животных. И, кажется, наверху его услышали.

Но вот только что теперь делать сотрудникам Научно–исследовательского института животноводства, действующего, кстати, при Минсельхозе? Это учреждение было открыто 40 лет назад, и за это время в нем выведено более 50 пород высокопроизводительного скота. Но реализовать эти достижения институт не может - влачит жалкое существование. Ученые получают по четыре - пять тысяч сомов в месяц, им даже не выдают командировочные средства на поездки в племенные хозяйства, чтобы отслеживать результативность новых пород. Может быть, имеет смысл в первую очередь поддержать отечественную науку, а потом уже приобретать импортных животных? Эта тенденция спасаться за счет импорта уже главенствует многие годы и к чему привела - известно.

К примеру, в 90–х годах в республику были завезены австралийские бараны–производители. Руководители Минсельхоза после этой сделки века утверждали, что при посредстве иностранных баранов вес наших овец увеличится чуть ли не в два раза, да и качество шерсти улучшится. Но "женихи" из Австралии надежд не оправдали - овцы в весе не прибавляли, шерсть лучше не стала. Так и осталось тайной - то ли австралийцев пустили на мясо, то ли генетика не сработала.

Министр также намерен внедрить IT–технологии в аграрную отрасль. В частности, ввести всеобуч для фермеров с помощью всевозможных приложений. Давно пора. А то ведь наши фермеры учились крестьянскому ремеслу, как сказал классик, "где–нибудь и как–нибудь". Но, с другой стороны, вряд ли наши сельчане захотят внедряться в компьютерное обучение прямо завтра. Это намерение звучит прогрессивно, но практически в ближайшее время недостижимо.

Вот такие мы заметили изъяны в программе министра Джаныбекова. Возможно, задуманные им меры дадут свой эффект, и страна сможет обеспечить себя основными видами продовольствия на 70 процентов. Но недостающее все равно придется закупать за рубежом. А если пандемия не стихнет и границы многих стран будут, как и год назад, на замке? Вот поэтому многие страны, по свидетельству Всемирной организации сельского хозяйства и продовольствия, взяли курс на полное самообеспечение основными продуктами питания. Мы пока только раскачиваемся.