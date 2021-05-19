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Женщины лучше ухаживают за своими транспортными средствами

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Женщины тратят на обслуживание автомобиля больше, чем мужчины, - такой вывод сделан в исследовании, проведенном международной сетью автосервисов Fit Service и агентством Gruzdev–Analyze. Исследование проводилось на основе опроса более 6 тысяч водителей и более тысячи специалистов СТО. При анализе использовалась база данных, содержащая более миллиона заказ–нарядов с 252 станций техобслуживания.

Существенная разница в расходах на авто между мужчинами и женщинами возникла именно в период пандемии, то есть разница в среднем чеке составляет 10,38 процента, хотя в допандемийный год она не превышала 0,51 процента. При этом женщины более ответственно подходят к состоянию машины и более прагматично расходуют средства.

- Мужчины зачастую покупают неизвестные технические жидкости в "полторашках", несертифицированные запчасти, что в итоге приводит к повторному, а следовательно, дорогостоящему ремонту, - утверждают специалисты.

Опрос показывает, что в отличие от мужчин женщины считают деньги не в моменте, а с заделом на будущее, чтобы не допустить незапланированных трат. Технические жидкости и запчасти они покупают сразу в автосервисе. Это ненамного увеличивает средний чек, но в итоге экономит крупную сумму, потому что позволяет избежать аварийного заезда на сервис.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/401239
Теги:
автомобили
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