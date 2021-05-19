Популярные карты рассрочки в 2021 году

Карты рассрочки схожи по принципу с кредитными картами. При этом они могут быть более выгодными для тех, кто хочет делать покупки, а не снимать заемные деньги. Какие банковские карты с доступом к покупке товаров в рассрочку популярны в 2021 году, разобрался специалист финансового портала Выберу.ру.

Основные критерии выбора карты рассрочки

1. Партнерская сеть. Предложение кредитора может быть очень выгодным, а магазинов, где продают товары в рассрочку, не так много или в вашем населенном пункте их нет, тогда брать карту этого банка бессмысленно.

2. Максимальная сумма кредитного лимита. Не всем держателям карт одобрят эту сумму. Чаще всего на начальном этапе лимит не превышает 30-50 тысяч рублей, но постепенно его могут увеличить.

3. Срок беспроцентной рассрочки. Обязательно проверьте льготный период, который предлагают в тех магазинах, где вы планируете делать покупки чаще всего. Может оказаться так, что в рекламе указан период в 2-3 года, а в определенной торговой сети срок рассрочки не превышает 3 месяцев.

4. Способы оформления и доставки карты. Некоторые банки готовы привезти карту на дом или прислать в почтовое отделение, а другие работают с клиентами только лично.

5. Наличие дополнительных преимуществ. Это может быть кэшбэк, процент на остаток средств на счете, бесплатное обслуживание, возможность снять наличные, расчеты картой в любых магазинах с льготным периодом, а не только у партнеров.

Дополнительный критерий отбора – стоимость всех услуг, без которых невозможно или неудобно пользоваться картой рассрочки:

оплата за выпуск и ежегодное обслуживание; стоимость SMS-сервиса, мобильного приложения или доступа к интернет-банку.

Кроме того, обратите внимание на процентную ставку вне льготного периода, а также размер и правила начисления штрафных санкций. Логично, что при оформлении карты рассрочки никто не планирует нарушать сроки возврата заемной суммы. Но ситуации в жизни бывают разные, и иногда именно процент и комиссии за нарушение сроков погашения задолженности могут стать определяющим параметром при выборе.

Топ-5 лучших карт рассрочки

В рейтинг лучших карт рассрочки попали продукты с нулевой ставкой в беспроцентный период, которые могут удовлетворить сразу несколько запросов пользователя:

Максимальная сумма доступного кредитного лимита, которую одобрят держателю карты рассрочки, зависит от нескольких условий:

кредитного рейтинга; предыдущего опыта сотрудничество с выбранным банком, наличия зарплатных или каких-либо других счетов; наличия других кредитных обязательств перед другими кредиторами.

Изменить кредитный лимит могут спустя определенный период после успешного сотрудничества и при наличии предпосылок к этому. Например, произошел рост заработной платы или завершение выплат по другому кредиту.

Еще больше полезной информации о картах рассрочки и том, на какие параметры обращать внимание, читайте на страницах финансового портала Выберу.ру.