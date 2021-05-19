Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

В Таджикистан приехал глава МИД России Сергей Лавров

229  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров накануне прилетел в Душанбе. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Встреча пройдет в Душанбе сегодня, 19 мая, под председательством главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

В заседании также примут участие генсек ОДКБ Станислав Зась, главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди и Беларуси Владимир Макей, и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян.

На заседании ожидается обмен мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки с оценками влияния на безопасность государств - членов организации, а также о развитии и укреплении многопланового сотрудничества в рамках ОДКБ.

"Главам делегаций предстоит одобрить решения, которые потом будут вынесены для рассмотрения на осенней сессии Совета коллективной безопасности организации. Предполагается принять ряд совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными государствами и международными организациями", - сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидаются также отдельные встречи глав МИД России и Таджикистана.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, в 2021 году в ОДКБ председательствует Таджикистан.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401243
Теги:
визит, Таджикистан, Сергей Лавров, МИД, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  