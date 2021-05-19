В Таджикистан приехал глава МИД России Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров накануне прилетел в Душанбе. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Встреча пройдет в Душанбе сегодня, 19 мая, под председательством главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

В заседании также примут участие генсек ОДКБ Станислав Зась, главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди и Беларуси Владимир Макей, и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян.

На заседании ожидается обмен мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки с оценками влияния на безопасность государств - членов организации, а также о развитии и укреплении многопланового сотрудничества в рамках ОДКБ.

"Главам делегаций предстоит одобрить решения, которые потом будут вынесены для рассмотрения на осенней сессии Совета коллективной безопасности организации. Предполагается принять ряд совместных заявлений по актуальным вопросам международной повестки дня, а также о сотрудничестве ОДКБ с заинтересованными государствами и международными организациями", - сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидаются также отдельные встречи глав МИД России и Таджикистана.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, в 2021 году в ОДКБ председательствует Таджикистан.

Источник: asiaplustj.info