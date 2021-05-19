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За работу без патента приграничным мигрантам будет налагаться штраф

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- Виктория Гунгер
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает о необходимости приобретения приграничными трудящимися-мигрантами добровольного патента на осуществление трудовой деятельности на территории Кыргызстана.

В случае выявления деятельности без уплаты налога на основе добровольного патента будет наложен штраф в сумме 10 тысяч сомов - со стороны МВД КР и в сумме 3 тысячи сом – Налоговой службы (в соответствии с частью 2 статьи 571 и частью 1 статьи 217 Кодекса КР о нарушениях).

ГНС просит граждан КР при найме на работу приграничных трудящихся-мигрантов требовать у данных лиц наличие добровольного патента на осуществление трудовой деятельности нашей страны.

Напомним, что с апреля 2021 года трудящиеся-мигранты, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность на приграничных территориях, нанимаемые физическими лицами КР для работы в области растениеводства, строительства и животноводства, а также оказывающие прочие услуги индивидуального обслуживания, могут работать на основе добровольного патента. Патент необходимо приобрести в территориальном налоговом органе. Сумма патента составляет 800 сомов за 30 календарных дней.

При этом приграничные трудящиеся-мигранты могут осуществлять индивидуальную трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики на основе патента в течение срока действия безвизового режима в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сферах налогообложения и внешней трудовой миграции.


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URL: https://www.vb.kg/401247
Теги:
ГНС, налоги, трудовая миграция, Кыргызстан
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