Россия активизирует работу с зарубежными соотечественниками

Российская поддержка соотечественников становится более активной и системной и находятся среди приоритетов властей РФ. Об этом заявил исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов, выступая в Москве на круглом столе по данной проблематике.

Удальцов считает, что об изменении отношения российского государства к проживающим за рубежом соотечественникам свидетельствуют и принятые поправки в Конституцию, и пристальное внимание, которое этой теме уделяется на самом высоком уровне.

В минувшем году фонду, возглавляемому Александром Удальцовым, было в три раза увеличено финансирование в той части, которая касается непосредственной работы с зарубежными соотечественниками. Глава фонда выразил надежду на то, что позитивный эффект от этого был заметен, и подчеркнул важность изучения опыта работы других государств со своими зарубежными общинами.

"Для нас очень важно иметь реальный мониторинг того, что происходит в конкретной стране. И здесь подсказки наших соотечественников, их организаций за рубежом имеют для нас первостепенное значение", - сказал Александр Удальцов. И отметил, что российским руководством поставлена задача более четко координировать усилия учреждений и ведомств, задействованных в данной работе.

Напомним, что в ходе недавней встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным депутаты Госдумы выступили с предложениями, направленными на возвращение русскоязычных граждан в Россию.

По словам председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, одна из идей заключается в репатриации таких граждан, которые бы хотели вернуться в страну. Парламентарий считает, что надо пойти по пути Израиля и Германии. И напомнил, что ранее уже был принят проект закона, который дал возможность иностранным гражданам получать российский паспорт без необходимости отказываться от прежнего гражданства. Но репатриация, подчеркнул депутат, станет следующим шагом. Это означает оказывать помощь денежными средствами, служебным жильём, а также в образовании, трудоустройстве.

Как проинформировал сам Михаил Мишустин, в 2020 году более 650 тысяч человек в упрощенном порядке получили российское гражданство, что на 30 процентов больше, чем в 2019-м. Правительство готово поддержать инициативы депутатов, направленные на возвращение соотечественников в Россию, сказал премьер-министр.