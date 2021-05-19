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В РФ готовятся к конференции в Бишкеке по проблемам аутизма

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце прошла встреча заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурбека Сатвалдиева и главного врача Детского неврологического центра "Доктрина" Игоря Ефимова. Собеседники, по информации МПА, обменялись мнениями по вопросам развития здравоохранения в государствах Содружества и, в частности, отметили важность изучения детских неврологических заболеваний,

Также обсуждался процесс подготовки к проведению международной конференции "Аутизм: современные аспекты диагностики и лечения". Она пройдет в Бишкеке 24–25 мая и будет посвящена причинам неврологического, гастроэнтерологического, психотерапевтического и генетического характеров возникновения аутизма и других наследственных заболеваний и их лечению.

Программа конференции включает пленарное заседание, проведение круглых столов, а также конструктивный обмен мнениями. Планируется участие более 250 международных высококвалифицированных специалистов, занимающихся лечением аутоиммунных, генетических и неврологических заболеваний детей разных возрастов.

Детский неврологический центр "Доктрина", расположенный в Санкт-Петербурге, оказывает квалифицированную медицинскую помощь детям с различными неврологическими расстройствами. За минувшие более 5 лет пациентами клиники стали свыше 250 тысяч человек с умеренными и тяжелыми нарушениями, здесь нередко проходят реабилитацию маленькие пациенты из-за границы. В центре применяют самые современные и высокоэффективные методы коррекции нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/401259
Теги:
Россия, СНГ, Бишкек
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