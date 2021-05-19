"Бишкектеплосеть" в текущем сезоне обновит меньше труб, чем обычно

Из-за существенного подорожания российских изделий из металла, которые преимущественно используются для ремонта коммуникаций и оборудования отечественными энергетиками, в текущем году ОАО "Бишкектеплосеть" выполнит меньший объем работ, чем обычно. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по техническим вопросам Ян Дагай.

Несмотря на суровую зиму, Бишкеку удалось пройти отопительный сезон благополучно. Обошлось без аварий. Были лишь незначительные повреждения, которые можно отнести к текущим.

- Для оборудования и коммуникаций, 75-76 процентов которых значительно превысили нормативный срок эксплуатации, это хороший показатель, - говорит специалист. - Мы уверены только за оставшиеся 24 процента, что они не порвутся и не лопнут. Зато можем гарантировать, что все аварии будут устранены максимально оперативно. Порой бывало так, потребители даже не успевали понять, что произошло. Тепло ведь как электричество моментально не пропадает. Требуется время, чтобы нагретый дом остыл.

Была как-то инициатива передвинуть останов на профилактический ремонт на июнь, июль или вообще август. Но энергетики всегда были категорически против этого. Больше того, впервые в этом году проводится две опрессовки, вместо одной, как это было раньше. Одну уже сделали, а вторую проведут по завершению ремонта.

- Мы решили специально до начала работ порвать, все что можно, чтобы провести замену коммуникаций и оборудования. Затем, примерно 14-15 июня, сделаем повторную опрессовку повышенным давлением. Это единственный способ максимально эффективно подготовиться к отопительному сезону. И то, что порвется на втором этапе, будет устраняться в течение оставшегося времени вплоть до конца сентября.

- Если проводить останов в августе, мы бы физически не успевали устранить выявленные повреждения до начала отопительного сезона.

Однако в текущем году энергетикам не удастся обновить тоже количество оборудования, которое менялось в прошлые годы. Всем виной взлетевшие цены на нужные материалы.

- С октября прошлого года резко выросла стоимость металла и изделий из него. Так как у нас собственного производства в республике нет, все основные компоненты преимущественно закупаются в Российской Федерации. Причина этого в том, что схожи оборудование и ГОСТы. Поэтому победителями объявляемых нами тендеров по закупке труб, задвижек и прочего чаще всего становятся российские компании.

- И если в прошлые годы в рамках существующего тарифа мы ежегодно могли менять 5-6 километров сетей. То в нынешнем сезоне этот показатель немного не дотянул до 4 километров. А о реализации каких-то крупных проектов, как, например, замена магистральных трубопроводов на улице Ахунбаева от 7 апреля до Каралаева, к сожалению, речи вообще не идет, - рассказал Ян Дагай.