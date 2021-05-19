Светскость – это, конечно, хорошо, но идеология, основанная на одних визуальных образах, имеет весьма низкий коэффициент запаса прочности, поскольку в ней отсутствует глубокая осознанность, идейная и нравственная глубина, особенно барометр совести. Только боясь Бога и укора совести, человек не будет убивать другого человека, желать зла, распространять идеологию насилия. Еще русский философ, теолог Николай Бердяев писал о том, что безрелигиозный национализм, и любая светская идеология обречены на провал и несут угрозу человечеству. Об этом в рамках конференция "Вопросы сохранения культурных и духовно - нравственных ценностей народов Евразии в современных условиях" заявила декан факультета истории и социально-правового образования КГУ им. И. Арабаева Назира Курбанова.

По ее словам, после распада СССР некогда союзные республики столкнулись с новыми вызовами, все чаще конфликтуя друг с другом. Достаточно вспомнить события в Баткене, Карабахе или на Украине. Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие.

- Ислам и православие содержат ценностные ориентации для человека. Обе религии рассматривают каждую личность как своеобразный индивидуум, неповторимый по своей ценности. Человек должен существовать в гармонии с окружающим миром, людьми, обществом, экологией. В свою очередь гармония достигается посредствам создания в обществе такой атмосферы, при которой человек совершал бы те поступки, которые вели к благосостоянию всех и счастью каждого в отдельности. История исламо-христианского диалога является образцом и примером для подражания. К счастью, и сегодня эта традиция соблюдается между Духовным управлением мусульман Кыргызстана и Русской православной церковью, - уверена Курбанова.

Она также отметила, что мы живем в сложных условиях: идет информационная война, конкуренция мировоззрений, идеологий и взглядов на ключевые нравственные проблемы.

- Нашим историческим сознанием пытаются манипулировать. Те, кто это делает, следуют совету Бисмарка, который говорил, что для уничтожения народа ему достаточно "привить лживые ценности", - добавила Курбанова.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы - новая волна".