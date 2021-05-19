Полвека совместного проживания с РФ не прошли бесследно для этноса КР

Возможно, мы стоим на пороге зарождения новой, евразийской цивилизации, которая соединит путем диалога в себе самое лучшее, что имеется в западных и восточных сообществах, а языком межкультурного диалога станет русский язык. Об этом на конференции "Вопросы сохранения культурных и духовно - нравственных ценностей народов Евразии в современных условиях" сообщил профессор, директор Института русского языка при КРСУ им. Б. Ельцина Мамед Тагаев.

По его словам, в мировой истории формирование и развитие ведущих цивилизаций происходило на базе того или иного доминирующего языка. Так, базовые ценности западной цивилизации зародились в античную эпоху, и вплоть до 17 века транслировались средствами латинского языка. Такая же роль принадлежит арабскому языку в исламской цивилизации.

- Для кыргызов Русский мир – это не только русский язык и культура, но и особый тип евразийской цивилизации, ментальности и мышления, воплотивших в себе черты европейской и родной культур. Идея евразийства близка и понятна нам, она красной нитью проходит через художественные полотна и публицистику Ч. Айтматова, на которых воспитаны многие кыргызстанцы, - отметил Тагаев.

При этом, находясь на Шелковом пути, территория Кыргызстана издавна была перекрестком разных культур и двух великих цивилизаций – Востока и Запада.

- Два столетия социально-экономических и культурных контактов с Россией, более полувека совместного проживания в рамках союзного государства не прошли бесследно для кыргызского этноса. Несколько поколений кыргызов на генетическом уровне выработали в себе новое мировосприятие и ментальность, которые можно назвать евразийским взглядом на мир, - добавил Мамед Тагаев.