"97% сотрудников на Кумторе – граждане КР. Мы и так работаем сами"

Кыргызстан спокойно сможет разрабатывать месторождение Кумтор самостоятельно, так как 97% сотрудников компании, включая рабочих на производстве – граждане нашей страны. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

По его словам, отечественные геологи и горняки вели разработку и в более сложных условиях.

- Опыт для самостоятельной добычи на Кумторе у нас есть. Тем более, что разрабатывают рудник и так, по сути, сами кыргызстанцы. Иностранцы составляют всего около 3%. На руководящих постах также работают граждане КР. Поэтому, в этом плане мы точно справимся, - подчеркнуд Дуйшеев.

По словам горняка, вопрос лишь в том, как они нам передадут рудник и какие будут оборотные средства на него. В техническом плане проблем точно не возникнет.

- При этом запасов золота на "Кумторе" хватит еще на 5-6 лет. Но надо сейчас делать геологоразведку. По нашим прогнозам, там есть залежи золота, которые хватит на полвека добычи. Единственное, техника на руднике – кумторовская. В любом случае, мы готовы к их уходу, и трагедии из их ухода не случится, как бы не хотели нам представить со стороны. Прогнозы горняков и геологов хорошие. Мы сможет и сами нормально работать, - подчеркнул Орозбек Дуйшеев.

Напомним, представители Канады и ряд отечественных экспертов недавно заявили, что КР самостоятельно не сможет разрабатывать месторождение Кумтор.