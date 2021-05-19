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О чем говорил Эмомали Рахмон с главами МИД стран ОДКБ?

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня, 19 мая, прибывших в Душанбе глав делегаций - участников заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

На встрече предметом обсуждения стали вопросы выполнения Плана мероприятий по реализации решений заседания Совета коллективной безопасности и приоритеты председательства таджикской стороны в ОДКБ, сообщает пресс-служба главы государства.

В этой связи, в частности были отмечены заседания Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ, прошедшие в городе Душанбе в апреле текущего года.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан в период своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с обозначенными приоритетами эффективно выполняет функции председательства при поддержке государств-членов.

Было подчеркнуто, что необходимо провести всесторонний анализ деятельности Организации за прошедший период и разработать Стратегию развития Организации Договора о коллективной безопасности до 2025 года с учетом приоритетов на будущее.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе обеспечения региональной безопасности, реализации программ Организации по усилению защитного потенциала таджикско-афганской границы, совместной борьбы против угроз и опасностей мирового сообщества, таких как терроризм, экстремизм и транснациональная организованная преступность, в особенности незаконный оборот наркотиков.

В завершение встречи Эмомали Рахмон пожелал успехов работе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности и выразил надежду, что результаты сегодняшней встречи будут плодотворными для достижения намеченных целей.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401270
Теги:
МИД, ОДКБ, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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